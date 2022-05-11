الجيش يدمر نفقا بداخله 9 “دواعش” في كركوك (صور)

2022/05/11 | 01:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن مقتل 9 “دواعش” بتفجير نفق كانوا يتحصننون فيه في كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقته إيرث نيوز، “بعملية أمنية امتازت بالدقة والمهنية العالية تمكنت القطعات الامنية ضمن قاطع لواء المشاة ٥١ في الفرقة ١٤ شمال غربي محافظة كركوك، من تفجير نفق في جبل كراو يتحصن […]

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