مسؤولة أمريكية: واشنطن تعمل مع شركاء آخرين لإيجاد طرق بديلة لحبوب أوكرانيا

2022/05/11 | 02:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت بريدجيت برينك، المرشحة لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، الثلاثاء، إن بلادها "تحاول العمل مع شركاء دوليين وآخرين للمساعدة في إيجاد طرق بديلة لخروج الحبوب والذرة من أوكرانيا".

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