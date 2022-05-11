2022/05/11 | 03:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال اثنان من كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية للكونغرس، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هناك أي تهديد "وشيك" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم الأسلحة النووية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرة الاستخبارات الأمريكية: بوتين قد يلجأ للسلاح النووي إذا أدرك وجود تهديد وجودي لنظامه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرة الاستخبارات الأمريكية: بوتين قد يلجأ للسلاح النووي إذا أدرك وجود تهديد وجودي لنظامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).