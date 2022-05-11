اختبار لنفوذ ترامب.. الجمهوريون يتنافسون تحضيرا للانتخابات النصفية

2022/05/11 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار الناخبون في ولايتي نبراسكا ووست فرجينيا اللتين تميلان إلى الجمهوريين اليوم الثلاثاء مرشحين للكونجرس الأميركي وسباقات ولايات أخرى حيث اختبرت عدة مباريات مرة أخرى نفوذ الرئيس السابق دونالد ترامب على الناخبين.

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