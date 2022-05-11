مدخل إلى علم اجتماع الأدب: 1 – تعريف الأدب - حسني إبراهيم عبد العظيم

2022/05/11 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسني_إبراهيم_عبد_العظيم مدخل إلى علم اجتماع الأدب: 1 – تعريف الأدب علم الاجتماع في أبسط تعريفاته هو الدراسة العلمية للإنسان في المجتمع وعلاقة الفرد بالآخرين في هذا المجتمع، كما يدرس النظم والظواهر الاجتماعية من حيث نشأتها وتطورها ووظائفها، ويهتم من ضمن ما يهتم به ظواهر الإبداع الإنساني في مجال الفنون والآداب والموسيقى وغيرها.واستنادا لذلك، تشكل في إطار الفضاء السوسيولوجي نظام معرفي يتناول بالفحص و ......





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