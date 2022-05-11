مستقبل إسرائيل! - توفيق أبو شومر

2022/05/11 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر أوردت صحيفة، جورسلم بوست يوم 28-4-2022م خبرا نشره الصحفي، زفيكا كلن وهو مختص في شؤون الهجرة: "عاد إلى روسيا خلال الشهرين الفائتين حوالي 1800 يهودي روسي، بعد حصولهم على جواز سفر إسرائيلي، ولم يسكنوا في إسرائيل، هؤلاء حضروا بتذكرة سفر مجانية، وسكنوا في الفنادق مجانا، وتلقوا خدمات بنكية، أربعون في المئة من اليهود المهاجرين إلى إسرائيل غير موجودين في إسرائيل عام 2020، وكذلك 41% من المهاجرين من يهود رو ......





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