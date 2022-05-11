مهام البرلمان الثورى - محمد مهاجر

2022/05/11 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر Save translation-في مقال سابق وضحنا أهمية ان تكون للجان المقاومة اغلبية الثلثين داخل مجلس النواب وان يكون رئيس الوزراء والوزراء هم أعضاء في البرلمان, والهدف هو ان تكون السلطتين التنفيذية والتشريعية قريبتين من بعضهما البعض حتى يسهل التعاون والتنسيق.



هذا لا ينفى استقلالية السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.



كذلك اوضحنا أهمية تكوين مجلس شيوخ من الخبراء تكون فيه الغلبة للخبراء من ممثلى ......





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