دول غربية: روسيا شنت هجوما إلكترونيا على أوكرانيا لتعطيل الاتصالات قبل الغزو

2022/05/11 | 04:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة باللوم على روسيا في اختراق خدمة الإنترنت لعشرات الآلاف من أجهزة المودم في أوكرانيا وأماكن في أوروبا في بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط.

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