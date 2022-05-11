بقيمة 40 مليار دولار.. الكونغرس الأميركي يقر حزمة مساعدات لأوكرانيا

2022/05/11 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على تمرير مشروع قانون المساعدات الأميركي لأوكرانيا والتي تقدر بحوالي 40 مليار دولار.

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