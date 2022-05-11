مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

2022/05/11 | 06:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار بدعم واسع من الحزبين حيث صوت 368 نائبا لصالح مشروع القانون الخاص بالمساعدات مقابل 57 من الجمهوريين.

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