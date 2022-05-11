السعودية.. تداول فيديو اجتماع عقده

2022/05/11 | 06:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمن وصفوه بـ"أشهر نصاب وافد" من اليمن خلال الاجتماع الذي دعا له ومزاعم أدلى بها حول مشروع للمقيميين بالمملكة.

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