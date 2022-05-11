تغريدات خلفان عن استخدام

2022/05/11 | 07:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، تفاعلا خلال الأيام الثلاثة الماضية عقب تغريدات تساءل فيها حول صحة استخدام كلمة "صححه الألباني" والمعنى اللغوي لها في التعقيب على أحاديث النبي محمد.

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