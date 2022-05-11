2022/05/11 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة في عام 2020 أعلى مستوى له منذ عام 1994، وفقا لتقرير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرائم القتل بالسلاح الناري في أميركا.. 2020 شهد ارتفاعا ملحوظا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرائم القتل بالسلاح الناري في أميركا.. 2020 شهد ارتفاعا ملحوظا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).