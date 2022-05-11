آية قرآنية على تاكسي لجذب الركاب.. والشرطة الكويتية تتدخل

2022/05/11 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت وزارة الداخلية الكويتية سيارة أجرة (تاكسي) بعدما انتشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضع قائدها آية قرآنية "يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين" على ظهر المركبة.

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