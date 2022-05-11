عمال توصيل الطعام في «طلبات» يضربون عن العمل في الإمارات - سيد صديق

2022/05/11 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_صديق أفادت تقارير بأن عمال شركة توصيل الطعام “طلبات” أضربوا عن العمل في دبي، منذ أمس الاثنين، رغم المخاطرة بالترحيل أو الفصل من العمل، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.ويطالب عمال “طلبات” بزيادة قدرها 0.54 دولار لكل رحلة، ليصل أجر الرحلة إلى 2.59 دولار.



ويأتي المطلب على خلفية ارتفاع تكلفة الوقود بنسبةٍ أكثر من 30% هذا العام في الإمارات.ويأتي إضراب عمال “طلبات” بعد أسبوع واحد ......





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