ما وراء زيارة بشّار الأسد لطهران؟ - جلبير الأشقر

2022/05/11 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر قام رئيس النظام السوري، بشّار الأسد، بزيارة مفاجئة لطهران يوم الأحد الماضي، زاد من طابعها المفاجئ أن المذكور نادراً ما تجرأ على مغادرة بلاده منذ أن بدأت الانتفاضة الشعبية ضد نظامه في عام 2011.



وقد كانت أول زيارة قام بها خارج سوريا منذ ذلك الحين زيارته لموسكو في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، شهرٌ بعد بدء التدخل العسكري الروسي في الحرب السورية.



ثم تكرّرت زيارات الرئيس السوري إلى روسيا، التقى خلالها نظير ......





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