ماهيّة المقاومة الأوكرانية! - آصف ملحم

2022/05/11 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آصف_ملحم تواظب الكثير من وسائل الإعلام على استخدام مصطلح (المقاومة الأوكرانية) في وصف من يقف في وجه الجيش الروسي، وهي في الحقيقة محاولةٌ لإظهار روسيا بصورة الغازي المعتدي على دولة مسالمة؛ وهذا، بالتالي، يعطي الأخيرة حق الدفاع عن نفسها في وجه الأعداء.بالمقابل، نتحدّث، نحن، دائماً عن المجموعات النازية الإرهابية المسلحة، أو عن النازيين الجدد، الذين يواجهون الجيش الروسي، وفي الوقت نفسه، نتكلم عن الجيش الأو ......





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