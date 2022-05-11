مقتل مراسلة قناة الجزيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

2022/05/11 | 08:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعقتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.وقبل ذلك بقليل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شيرين أبو عاقلة أصيبت برصاصة حية في الرأس ووضعها حرج للغاية.كما أفادت الوزارة بإصابة الصحافي علي السمودي مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم جنين بين مجموعة من الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة، من عدة محاور، وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.كما اقتحمت القوات حي الجابريات المطل على المخيم وسمع اجنود الاحتلال يرددون عبر مكبرات الصوت نداء تطالب شبان بتسليم أنفسهم.وحسب تقارير، حاصر الإسرائيليون أحد المنازل في مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحلة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات الخطيرة.المصدر: RT

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