وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي

2022/05/11 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد إصابتها برصاص إسرائيلي.

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