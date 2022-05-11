وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة وإصابة الإعلامي علي السمودي في جنين

2022/05/11 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن مقتل الإعلامية، شيرين أبوعاقلة وإصابة الإعلامي علي السمودي في جنين.

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