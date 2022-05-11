3 مشاركات مهمة لالعاب قوى العراق

2022/05/11 | 08:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشف نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى عن تحديد يومي الخميس والجمعة موعداً لإجراء الاختبارات النوعـية لفئة الشباب والشابات في مضمار كلية التربية الرياضية بجامعة بـغـداد لاختيار عناصرالمنتخب الوطني تحضيراً للمشاركة في الـبطولة العـربية التي ستقام في تونس للفترة من الثاني والعشرين ولغاية السابع والعشرين من الشهر الحالي. وقــال وليد تركي جاسم في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية( واع)،اليوم الاربعاء،ان " اتحاد اللعبة أبقى الباب مفتوحاً للمشاركة في هذه الاختبارات التي ستشمل أكثر من خمس عشرة فعالية وسيتم اختيار الأسماء في ضـوء النتائج في البطولة العربية للعام الماضي للمراكز الأربعة الأولى، لاسيما أن البطولة تأهيلية لبطولة العالم للشباب ونأمل أن تكون فرصة كبيرة للاعبينا للوصول إلى الأرقام التأهيلية من أجل ضمان فرصة المشاركة في المحفل العالمي. وأضاف جاسم : " بـعـد الإعـلان عــن تـسمـية الـوفـد سيكون هناك معسكر تدريبي فـي تونس يسبق البطولة لمـدة سبعة أيــام نسعى من خلاله إلـى رفـع جاهزية اللاعبين واللاعبات بدنياً بغية تحقيق نتائج جيدة وتكرار إنجاز العام المـاضي". وكشف تركي : "عن مشاركة آخـرى لمنتخب المـتقـدمـين لفئة الرجال في بـطولة إيـران الــدولية المزمع إقـامـتهـا في الثلاثين من الـشهـر الحالي "، موضحاً أن"المشاركة سيسبقها معسكر تدريبي هناك يمتد لمدة أسبوعين وستكون أيضا تأهيليةلبطولة العالم العام الحالي".وبين جاسم أنـه :" سيتم اختيار مجموعة مـن اللاعبين الـذيـن لديهم أرقـام تؤهلهم للمنافسة على الـوصـول إلى الأرقام التأهيلية ، وهناك مـشاركة ثالثة للمنتخب الـوطـنـي في بطولة غرب آسيا للمتقدمين للرجال والنساء وستحتضنها العـاصمة اللبنانية بـيـروت شهـر تـمـوز المقـبل حـيـث سيكون هناك منهاج إعـداد يضعه الاتحاد بعد الانتهاء مـن بطولتي العرب للشباب وإيران الدولية لاختيار عناصر المنتخب .

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