خطر ابيضاض الطماطم.. خبراء يفندون حقيقة المنشورات المتداولة

2022/05/11 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات آلاف المشاركات حصدتها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من تناول الطماطم إن بدا لونها بعد تقشيرها مائلا إلى الأصفر أو الأبيض، مع الادعاء بأن ذلك دليل على احتوائها كمية كبيرة من الهرمونات.

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