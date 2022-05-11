باد باني أول فنان يتصدر قوائم بيلبورد

2022/05/11 | 08:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة: ثريا جواد

يتنقل مغني الراب وكاتب الأغاني البورتريكي باد باني، 28 عاماً، في ألبومه العملاق من موسيقى السيكديليا إلى البوب المستقلة إلى الريغيون الصاخبة، ويتباهى بإبداع بورتوريكو اللامحدود.

السؤال هو: "لماذا يعتبر باد باني كبيراً جداً؟" إنه سؤال وثيق الصلة بالموضوع لا سيما في هذا الجانب من المحيط الأطلسي، إذ لا يزال شخصية هامشية مع أغنية فردية منفردة بمساعدة دريك في العام 2018.



ومع ذلك يمكن أن يطلق على نفسه اسم أكبر نجم بوب في العالم، لأنه الفنان الأكثر بثاً على سبوتيفاي (هي شركة سويدية تجارية تقدم خدمة بث الموسيقى والبودكاست) في الأعوام 2020 و2021 حيث حصد 17.4 مليار تدفق في غضون عامين في الولايات المتحدة.

حقق باد باني نجاحاً منقطع النظير في ألبومه الأول، إذ حطم رقماً قياسياً في تاريخ الولايات المتحدة رغم إصداره باللغة الإسبانية، فضلاً عن ألبومه الثاني والثالث.



في ألبومه Un Verano Sin Ti الذي يتجاوز طوله المطلق وهو المسار الخلاب الذي يسلكه من أجل الحفاظ على موقع الهيمنة على العالم، هناك لحظات يبدو فيها هذا الألبوم متداولًا وتمتد محاولات استحضار جو على شاطئ البحر إلى استخدام صوت طيور النورس - لكن مزيجها من إيقاعات الريجيتون يبقي موسيقى البوب إبداعية ومدهشة، والاستنتاج المحزن هو أن الأمر يتعلق بالغطرسة التقليدية التي تجعل أي شيء تقريباً لا يُغنى باللغة الإنكليزية في منطقة جديدة.



وحصل باد باني على جائزة غرامي الموسيقية كأفضل ألبوم لاتيني في العام 2021.

عن الغارديان

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