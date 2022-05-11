شاهد ما حدث عندما جرّب مقدم برنامج CNN اصطياد البط في إيطاليا

2022/05/11 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتبر البط طعامًا شهيًا محليًا في البندقية بإيطاليا.يذهب ستانلي توتشي إلى مناطق الصيد لمعرفة المزيد.لا تفوّت مشاهدة برنامج "ستانلي توتشي: البحث عن إيطاليا" أيام الأحد على CNN.

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