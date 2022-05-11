العمليات المشتركة تتحدث عن سنجار: لن نسمح بأي مظاهر مسلحة بالقضاء

2022/05/11 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عن عودة جميع العوائل التي تركت قضاء سنجار في الأيام الماضية مبينة ان وضع القضاء أمن وسط فرض وانتشار لقوات الجيش والشرطة المحلية.

وقال المتحدث الرسمي بأسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "ماحصل في سنجار امر مرفوض حيث حاولو البعض قطع الطرق وفرض هيمنتهم لكن قوات الجيش منعتهم وفتحت الطرق وبتالي لن نسمح بأي مظاهر مسلحة بالقضاء".

وبين أن "انتشارنا وعملياتنا هو لحفظ أمن القضاء فنحن لانستهدف اي جهة أو أي مكون وعملنا هو لحفظ أمن ألمواطنين في القضاء الذين قال انهم متعاونين كثيرا مع القوات الأمنية ويرفضون اي مظاهر مسلحة خارج نطاق الدولة".

وأكد الخفاجي: "استقرار كامل الوضع في القضاء مع عودة جميع الاهالي وان سنجار آمنة بأهلها وبفضل قواتهم قوات الجيش والشرطة".

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