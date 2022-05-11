الجزيرة تتهم جيش إسرائيل بمقتل شيرين أبو عاقلة.. والجيش يثير احتمال مقتلها برصاص فلسطيني

2022/05/11 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت قناة الجزيرة القطرية، قوات الأمن الإسرائيلية بقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة، قائلة: "أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شيرين أبو عقلة في رأسها أثناء قيامها بمهمة في جنين".

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