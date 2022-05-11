اليونسكو: 2600 صحفي عراقي فقدوا عملهم منذ 2020

2022/05/11 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت منظمة اليونسكو، الأربعاء، عن فقدان 2600 صحفي عملهم في المؤسسات العراقية منذ العام 2020 ولغاية الآن نتيجة عدم قدرتهم على مواكبة التطور في مزايا ومهارات الإعلام الرقمي، بينما كشفت عن 14 تحديا تعاني منها المؤسسات الصحفية كالتمويل والاستدامة ومواكبة إبداع المحتوى.وقال مسؤول برامج ومشاريع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) في […]

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