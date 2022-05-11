2022/05/11 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 إرهابيين بضربة جوية في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مقتل 8 إرهابيين بضربة جوية في الموصل » وكالة الأنباء العراقية
أمن
اليوم, 09:43
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 إرهابيين بضربة جوية في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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