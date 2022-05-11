2022/05/11 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل 8 إرهابيين بضربة جوية في الموصل » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 09:43

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 إرهابيين بضربة جوية في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 8 إرهابيين بضربة جوية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).