أزمة في لوفتهانزا بعد منع مسافرين يهود من اللحاق برحلتهم

2022/05/11 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول العديد من المسافرين اليهود إن شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" مارست التمييز ضدهم، عندما منعت أكثر من 100 شخص من الصعود على متن رحلة طيران متصلة في فرانكفورت، ألمانيا، الأسبوع الماضي.

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