إصابة رجل بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في سنجار

2022/05/11 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أصيب رجل بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عبوة ناسفة انفجرت في ناحية سنوني بقضاء سنجار، ما اسفر عن إصابة رجل سبعيني مسن بجروح خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى".

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