على الخريطة.. مذيع CNN يشرح الدور المحوري الذي تلعبه الجسور في الاستراتيجية العسكرية الروسية

2022/05/11 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدق المسؤولون الأوكرانيون في إقليم لوغانسك ناقوس الخطر بشأن جسر عائم روسي أقيم قبل أيام قليلة قد يسمح للقوات الروسية بتهديد الدفاعات الأوكرانية وطرق الإمداد.مذيع CNN، توم فورمان، يشرح في هذا الفيديو الدور المحوري الذي تلعبه الجسور في الاستراتيجية العسكرية الروسية.

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