مقتل 8 إرهابيين في الموصل

2022/05/11 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – نينوىأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربة جوية مدمرة لكهف تابع لعصابات داعش الارهابية في الموصل.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طائرات الـ F16 العراقية وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت ضربات جوية مدمرة لكهف تابع لعصابات داعش في مدينة الموصل".

وأضاف البيان، أن "الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين كانوا بداخل الكهف".

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