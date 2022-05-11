ما هي صفات وواجبات النواب المستقلون في مجلس النواب ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/11 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن النائب المستقل لا يمكن أن يمتلك الأمر المطلق في الحياد أثناء عمله وتعاونه مع النواب الآخرين وإنما يجب أن يعتمد على المرونة والشفافية والنسبية وتكون منفتحة ومميزة بعدم بناء القيود والحواجز مع الآخرين والتعامل معهم بالتساوي ويحاول أن يتخذ القرارات الصحيحة بعد التفكير بها جيداً ومن خلال اتخاذ القرارات فإنه ينشئ الطريق الصحيح وكيفية الحصول عليها والمستقل يكون متعاطفاً مع الآخرين وفي نفس الوقت يعرف ......





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