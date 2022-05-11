أمير قطر يصل طهران غدا.. والنووي والمونديال على جدول المباحثات

2022/05/11 | 10:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيتوجه إلى طهران، الخميس.

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