إيلون موسك يريد إلغاء قرار حظر ترامب على تويتر

2022/05/11 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف إيلون موسك عما سيفعله بشأن الحظر الدائم للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على تويتر إذا أصبح عرض الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا البالغ 44 مليار دولار للاستحواذ على الشركة رسميًا.

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