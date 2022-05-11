نائب يكشف عن صفقة لبيع معمل السكر لتاجر خردة في الموصل

2022/05/11 | 10:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركة ستقوم ببيع المعدات القديمة والحديد كخردة ولن تقوم باي تأهيل.

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