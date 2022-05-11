الأمن الغذائي يغفل ذكر المحافظات الفقيرة ويثير سيلا من الملاحظات

2022/05/11 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو مجلس النواب أحمد الربيعي، الأربعاء، أن قانون الامن الغذائي لم يتضمن أي ذكر للمحافظات الأشد فقراً، والأموال المخصصة لحساب المحافظات المنتجة للنفط، مشيرا الى وجود عشرات الملاحظات على القانون.وقال الربيعي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تمرير القانون سيعتمد على التعديلات التي ستجرى عليه، والأخذ بنظر الاعتبار عشرات الملاحظات التي تطرق […]

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