2022/05/11 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الاربعاء، الإطاحة بإرهابيين اثنين في سامراء.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الأمن الوطني وبإسناد طيران الجيش، تمكن أبطال الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية بعد اخراجهما من جحورهما في منطقة (الشهابي – الابيتر) جنوب محافظة صلاح الدين".

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