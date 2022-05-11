بعد قرابة يومين من فقدانه.. العثور على جثة طفل مقتول في بابل

2022/05/11 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاربعاء، العثور على جثة طفل مقتول في محافظة بابل بعد قرابة يومين من فقدانه.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت من العثور على جثة طفل مقتول بدت عليها آثار النحر بآله جارحة لم يتجاوز من العمر سنتين، وجدت مرمية داخل الباحة الخلفية للمنزل المجاور لداره وسط مدينة الحلة مركز المحافظة، بعد قرابة اليومين من فقدانه".

وأضافت، أن "القوة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتح تحقيقاً لمعرفة ملابسات أكثر عن الحادث".

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