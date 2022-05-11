البيئة تكشف عن مشروع جديد لاستثمار مياه المجاري في بغداد

2022/05/11 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

كشفت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن مشروع جديد لاستثمار مياه المجاري في العاصمة بغداد.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة عيسى الفياض لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مياه المجاري معظمها ترمى في أنهر العاصمة بغداد بدون معالجة، وقد فاتحنا أمانة بغداد، لكن الأخيرة أوضحت انها بحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة فضلاً عن قطع أراضٍ في سبيل إنجاز مشاريع لمعالجة ذلك".

وأضاف، أن "هناك مشروعاً ضمن نطاق بلدية المنصور لاستثمار مياه المجاري بعد معالجتها لسقي الأشجار المثمرة"، واصفاً أن "هذه الخطوة بادرة جيدة فيما لو نفذت".

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