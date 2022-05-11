أُغمي عليها وهي تنتظر طعامها..شاهد ما حدث عندما وجدتها سائقة توصيل البيتزا

2022/05/11 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت صوفيا فورتادو، سائقة توصيل لشركة "DoorDash" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، المهارات التي تعلمتها أثناء تدريبها كمقدمة خدمات طبية في الطوارئ لإنقاذ حياة عميلة تنتظر البيتزا عندما وجدتها فاقدة للوعي في ممر منزلها.

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