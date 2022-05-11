قصف إيراني بالطائرات المسيرة على مقر للديمقراطي الكردستاني في أربيل

2022/05/11 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أربيلأفاد مراسلنا في أربيل، اليوم الاربعاء، بأن طائرات إيرانية مسيرة قصفت مقر الديمقراطي الكردستاني في المحافظة.

وقال المراسل، إن "مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض تعرض لقصف إيراني بالطائرات المسيرة في ناحية سميلان التابعة لقضاء جومان بأربيل".

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