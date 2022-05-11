مؤتمر المانحين ومقايضة الحقوق الوطنية بالمعيشية - نهاد ابو غوش

2022/05/11 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش تبدو آمال الفلسطينيين وتوقعاتهم منخفضة للغاية من نجاح مؤتمر المانحين الأجانب للفلسطينيين المقرر عقده في بروكسل في الذكرى الأولى للحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على غزة في ايار/ مايو 2021 ، وفي ظل أجواء بالغة التوتر بلغت ذروتها في الاقتحامات المتكررة للمستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، ووقوع سلسلة من العمليات الفدائية الفلسطينية التي أوقعت 18 قتيلا إسرائيليا في أقل من شهر ......





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