كيف سيصوت البرلمان على تسمية أعضاء لجانه.. نائب يوضح الآلية المتبعة

2022/05/11 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب عن الكتلة الصدرية رسول عبد الجبار الحلفي، اليوم الأربعاء، عن توجه البرلمان لاكمال لجانه مبينا ان المجلس سيقوم بالتصويت على النائب منفردا لغرض اختياره داخل اللجنة التي يكون فيها عكس الدورات السابقة.

وقال الحلفي لـ (بغداد اليوم) ، ان "التصويت الفردي سيتضمن ترشيح النائب لهذه اللجنة ويتم التصويت عليه من عدمه وهذا امر صحيح ومهم لغرض اختيار الأعضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في اللجان سيما المهمة".

وأوضح، ان "هذا الأمر اختلف عن السابق حيث كان يمرر أعضاء اللجنة بسلة واحدة وهذا الأمر انتهى والأن سيمضي كل عضو بالتصويت المنفرد لغرض اختياره بهذه اللجنة او تلك".

وبين الحلفي ان "البرلمان سيعتمد الكفاءة والاختصاص في تسمية الأعضاء".

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