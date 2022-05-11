بالصورة :استشهاد الصحفية الفلسطينية “شيرين ابو عاقلة” برصاص الاحتلال الإسرائيلي

2022/05/11 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو

عاقلة، صباح الأربعاء، برصاص الجيش

الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في

قطاع جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل

الصحفية برصاص الجيش الإ

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