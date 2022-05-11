شركة تطلق صواريخ إلى الفضاء بطريقة غير اعتيادية.. شاهد كيف يحدث الأمر

2022/05/11 | 11:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الفيديو الذي يسبب الدوار هو ما يمكن مشاهدته من صاروخ Spinlaunch أثناء انطلاقه إلى الفضاء تحت المداري، فالرحلة التجريبية، وهي المحاولة الثامنة من قبل الشركة منذ أكتوبر 2021، هي الأولى التي تتضمن كاميرا على الرحلة.

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