اليوم.. أربع مباريات في الدوري الممتاز لكرة القدم

2022/05/11 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تفتتحُ، اليوم الأربعاء، الجولةُ (31) من مُنافساتِ الدوري المُمتاز للموسمِ الحالي 2021/ 2022 بإقامةِ أربع مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات.ففي الساعةِ الرابعة عصراً تجري مباراةُ فريقي سامراء أمام ضيفه النجف في ملعبِ نادي أمانة بغداد.وفي التوقيتِ نفسه يلتقي فريق القاسم ضيفه فريق الديوانيّة بملعبِ الكفل […]

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