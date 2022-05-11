الكمارك تكشف حقيقية إيرادات منافذ الإقليم - عاجل

2022/05/11 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

نفى مدير عام كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، الاتهامات التي وجهت من نواب وشخصيات سياسية بشأن عائدات منافذ الإقليم اليومية.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحديث على أن إيرادات منافذ الإقليم اليومية تتجاوز 100 مليون دولار مبالغة كبيرة جدا واتهامات لاصحة لها إطلاقا".

وأضاف أن "حكومة الإقليم سلمت الحكومة الاتحادية الكشوفات الكاملة وبالأرقام عن الإيرادات المالية للمنافذ، ونحن نسلمها لوزارة المالية في حكومة كردستان كونها الجهة المشرفة على إدارة المعابر، وهذه الأرقام التي يتم ذكرها مبالغة وتدخل بخانة الصراع السياسي".

وكان نواب عن تحالف الفتح قد أكدوا أن عائدات منافذ إقليم كردستان الحدودية تتجاوز 100 مليون دولار في اليوم الواحد.

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