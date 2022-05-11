انتحار طالب شنقا ونجاة طبيبة من محاولة الانتحار بالأدوية في كركوك

2022/05/11 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، بأن طالبا في مرحلة الإعدادية اقدم على الانتحار شنقا وسط منزله جنوبي المحافظة، فيما نجت طبيبة من محاولة الانتحار بسبب مشاكل عائلية.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، أن "طالبا في مرحلة الإعدادية ويبلغ من العمر ١٩ اقدم على الانتحار وسط منزله في ناحية تازة خورماتو جنوبي المحافظة حيث شنق نفسه بحبل وسط غرفته ".

وأضاف، أن" ذوي الطالب المنتحر قاموا بنقل جثته للطب العدلي، وافادوا بانه يعاني من اضطرابات نفسية قادته لشنق نفسه".

ولفت أن "حالة انتحار سجلت لطبيبة تعمل بمستشفى ازادي في كركوك حيث قامت بتناول كميات كبيرة من الأدوية بداعي الانتحار بسبب وجود مشاكل عائلية بينها وزوجها وتم نقلها الى المستشفى للعلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة ".

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