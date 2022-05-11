مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي بحسب قناة “الجزيرة” ومسؤولين فلسطينيين واسرائيل تعرض التحقيق المشترك

2022/05/11 | 12:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في صورة من الأرشيف 2022 © الجزيرة/ا ف ب – جنين (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتلت الصحافية في قناة “الجزيرة” القطرية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت القناة التي تتخذ من […]

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